Erster Lehrer remonstriert: Jörn Eysell auf Demo in Illertissen - Ulm am 27.09.20

Am 27.09.20 fand die Demo von Klardenken Schwaben in Illertissen bei Ulm und Neu-Ulm statt. Überraschend gab der Lehrer Jörn Eysell bekannt, dass er remonstriert hat. Dies ist vermutlich der erste Lehrer, der dies so öffentlich macht. Eine bewegende Rede, für die viele Dankbar waren.

Quelle: Klardenker