Übersterblichkeit bei Kindern: Punkt.PRERADOVIC mit Michael Hüter

„Kinder haben bei uns keinen Wert“, sagt der Historiker und Kindheitsforscher Michael Hüter. Er befürchtet, dass gerade die westlichen Staaten in eine dystopische Zukunft mit einer schwer traumatisierten Generation laufen. Jetzt müssten die Eltern aufstehen, so Hüter, und den Staat in seiner Übergriffigkeit stoppen.

Ein Gespräch über Sexualisierung von Kindern und europaweite Übersterblichkeit vor allem bei den Kleinen. Quelle: Punkt.PRERADOVIC