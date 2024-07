Basta Berlin (234) – Kokosnuss und Palmen

Kokosnuss und Palmen stehen für Frieden und Wohlstand –sie sind das Erkennungseichen von US-Vize Kamala Harris. Und während sich deutsche Medien vor Lob kaum einkriegen, wird es in der Bundesrepublik immer ernster: Doppelmoral, Zensur, Verschwendung. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, präsentieren heute die Parade der Doppelmoralisten: Wir tauchen ein in eine Welt, in der Joe Biden dynamisch und Donald Trump der Verlierer ist. In der die Corona-Politik angemessen und Steuergeld in guten Händen ist. In der wir der Ukraine tatsächlich helfen und der Werte-Westen stets siegreich ist…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:07 Meinungshoheit

00:27:41 Der berühmte „Mittelteil“

00:38:58 Regierungslümmel

00:54:58 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin