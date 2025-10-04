Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
EU deckt gigantischen Wahlbetrug in Bulgarien!

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38799) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38799) / Eigenes Werk

Skandal im EU-Mitgliedstaat Bulgarien! Glasklar dokumentierter Wahlbetrug, den auch das höchste bulgarische Gericht anerkennen musste. Warum aber herzt EU-Chefin Ursula von der Leyen die Wahlbetrüger immer noch? Warum schweigen die Staatsmedien? Helfen Sie daher mit, dass dieser Skandal allerorts bekannt wird!

Bei den letzten Parlamentswahlen in Bulgarien vom 27. Oktober 2024 ereignete sich ein skandalöser Wahlbetrug, der die Grundfeste der gesamten Europäischen Union erschüttern könnte. Zu diesem Schluss kommt eine Kla.TV-Investigativ-Recherche, die sich auf Zeugenaussagen und veröffentlichte Filmdokumente stützt:

Um in Bulgarien ins Parlament einzuziehen, benötigt eine Partei 4 % der abgegebenen Stimmen. Die Oppositionspartei Velichie erreichte nach Auszählung 3.999% der Stimmen. Somit erreichte die Partei Velichie nicht den erforderlichen Stimmenanteil von 4 % und konnte nicht ins neue bulgarische Parlament einziehen.

[Bulgarische Nachrichten:] 29 Stimmen fehlten Velichie, um ins Parlament zu kommen. Und die Partei bleibt außerhalb der Nationalversammlung, endgültig...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

