Am Set: Vortrag von Vera Lengsfeld – “Keine Freiheit ohne Meinungsfreiheit”

Die Vertreter der Cancel-Culture betonen immer wieder, man könne im besten Deutschland aller Zeiten alles sagen, man müsse eben Widerspruch erdulden und die Konsequenzen tragen. Wenn man dazu nicht bereit wäre, müsse man sich darauf beschränken, seine Meinung auf dem heimischen Sofa zu äußern. Meinungsfreiheit ist aber nicht darauf beschränkt, dass die Gedanken frei sind, sondern dass man sie äußern kann, auch wenn sie dem Zeitgeist nicht entsprechen oder von der Mehrheit abgelehnt werden. Wenn für das, was man in die Debatte einbringt Berufsverbot, Kontokündigung oder Ausschluss aus dem öffentlichen Leben droht, ist es mit der Freiheit an sich vorbei.

Vera Lengsfeld hielt diesen Vortrag am 6.10.2024 im Rahmen von "DAS FESTIVAL" in Weimar.