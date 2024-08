M-PATHIE – Zu Gast heute: Bijan “Der Demiurg”

Bijan „Höhlensprenger“ ist Finanzexperte und arbeitet in einer großen Bank im Ausland. Zuvor hat er Leistungssport als Mountainbiker in Hannover betrieben. In den letzten Jahren begann er, sich darüber intensiv Gedanken zu machen, in was für einem Spiel wir hier auf der Erde gefangen sind. In diesem Gespräch, das im Großen und Ganzen nicht zu Ende geführt wurde (es bräuchte ein Seminar-Wochenende, um alles zu verstehen, was er zu sagen hat), breitet Bijan sein Weltbild aus. Für viele wird das Gespräch gewöhnungsbedürftig oder gar völlig abwegig erscheinen, denn Bijan hält es für sehr wichtig zu erkennen, dass wir dem satanischen Spiel bestimmter Player entkommen sollten. Diese beherrschen auch Teile der geistigen Welt.

Sie alle unterliegen den Machenschaften eines Demiurgen. So nennt Bijan den Erbauer des ganzen Spiels. Bijan reist in diesem Gespräch durch viele mystische Bilder unterschiedlicher Religionen und benennt deren Archetypen, die mehr für ihn sind, als bloße Metaphern. Er bindet sie ins Spiel des Lebens ein und versucht zu erklären, wie alles zusammen ein Bild ergibt, das möglicherweise die Gefahren erkennen lässt, die im ganzen Spiel des Lebens abzusehen sind. Wer sich nicht auf ein solches Gespräch einlassen kann, der sollte es sich nicht anschauen. Wir weisen hier ausdrücklich darauf hin, dass Bijans therapeutisches Konzept, das er hier andeutet, nicht zum Nachahmen gedacht ist. Wir übernehmen keinerlei Haftung dafür und sagen ausdrücklich, dass wir in diesem Gespräch keine Therapien angeboten, vorgeschlagen oder angewiesen haben! Quelle: apolut