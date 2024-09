Faeser-Fake: Plötzlich will sie „Grenzkontrollen“

Kurz nach den Wahlbeben in Thüringen und Sachsen steht die Ampel vor einer Herausforderung: Was tun, um in Brandenburg ein weiteres so verheerendes Ergebnis zu verhindern? Diese Frage wird nun sogar von Innenministerin Nancy Faeser in typischer Friedrich Merz Manier beantwortet: Indem man vor der Wahl rechts blinkt. Wieviel man davon halten darf und wie das in der Vergangenheit bereits schon mal versucht wurde, besprechen heute Armin-Paul Hampel und Paul Klemm.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie unseren Neustart unterstützen: COMPACT-Magazin GmbH, IBAN: DE19 5236 0059 0000 4401 32. Herzlichen Dank!

Quelle: COMPACT-TV