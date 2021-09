COMPACT.Der Tag: Wahlverbot für Querdenker?

Vielen Dank! Diese Worte müssen heute am Anfang der Sendung stehen. Denn nach unserer Pilotsendung am Mittwoch erreichten uns unzählige Zuschriften. Fast alle lassen sich so zusammenfassen: COMPACT.Der Tag ist die dringend notwendige Alternative zu Tagesschau und Co. Heute gibt es anstelle unseres Wochenrückblicks deshalb die zweite Pilotsendung. Am Mittwoch starten wir dann in den regulären Sendebetrieb. Heute haben wir folgende Themen vorbereitet.

Dies sind die Themen: Grundrechte: Werden Maskenverweigerer von den Wahlen ausgeschlossen? In Berlin gibt es dazu eine irritierende Aussage.

Aufklärung: Was die Berliner über die COMPACT-Herbstoffensive denken.

Überwachung: WHO-Chef Tedros eröffnet neue Datenzentrale in Deutschland.

Wahlkampf: Showdown der Kandidaten in Thüringen. Compact TV ist vor Ort.

3G oder 2G? Was wollen die Bürger?

Politischer Sport: Der Weltmeister von 1990, Thomas Berthold, blickt zurück auf die EM. Quelle: COMPACT TV