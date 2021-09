Klartext – mehr Menschlichkeit in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik: dieBasis Talk mit Jürgen Fliege

Wachgeschockt vom Schreddern der Grundrechte und der Zerrissenheit im Zuge der Corona-Maßnahmen geht es uns an diesem Abend um die tieferen Fragen der Demokratie. Was schützt vor Machtmissbrauch, was ist redliche Wissenschaft und Wirtschaft? Was bedeutet Freiheit in Verantwortung? Wie sorgen wir für ganzheitliche Perspektiven und für menschliches Maß? Jürgen Fliege blickt auf die angstgetriebene Corona-Zeit als Seelsorger, den aber auch die Weiterentwicklung der Demokratie umtreibt.

Christian Kreiß blickt darauf als Finanzökonom mit ethischem Weitblick auf Wirtschaft, Forschung und Bildung. Der Bausachverständige Manfred Heinlein sorgt sich als ein Grüner um das achtsam G e m e i n s a m e und den Schutz des Lebendigen.

Die Moderation hat Renate Börger, freie Journalistin:

Quelle: dieBasis