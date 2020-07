Endlich: Mein Urteil zum GEZ-Prozess!

"Nach meinem spektakulären Skandal-Prozess warten unzählige Sympathisanten auf das Urteil. Nach über 2 Wochen habe ich nun endlich mein Urteil per Post zugeschickt bekommen. Dass die Entscheidung des Richters nicht unmittelbar an diesem Tag verkündet wurde, lag vermutlich an eurer großen Präsenz und der atemberaubenden Stimmung vorm Gerichtssaal – dafür möchte ich mich nochmals bei euch bedanken!" Dies schreibt Heiko Schrang.

Schrang weiter: "Ob wir das GEZ-System nun zu Boden gebracht haben und was jeder Einzelne jetzt konkret tun kann – das erfahrt ihr in dieser Spezialsendung von SchrangTV.

PS: Wir sehen uns am 01.08. in Berlin zum ‚Tag der Freiheit‘, meine Rede wird gegen 15:30 Uhr stattfinden!



Quelle: SchrangTV