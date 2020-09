Dr. Bodo Schiffmann: Querdenken Live Matters aber auch

Dr. Bodo Schiffmann besuchte die Friedensdemo in Berlin am 29.08.2020 in Berlin. Er berichtet über die Ereignisse vorort und über die Polizeigewalt, die leider auch stattfand. Unter anderem wurde auch er von Polizisten durch den Wald gejagt.

Weitere Themen sind die aktuellen Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts und seine Einschätzung über die aktuelle Entwicklung.

Quelle: Alles Ausser Mainstream Dr. Bodo Schiffmann