Klare Worte des Abgeordneten Dr. Heinrich Fiechtner zu Ermächtigungsgesetzen und Corona

Der investigative Journalist Kai Stuth interviewte den parteilosen Landtagsabgeordneten, Stuttgarter Gemeinderat und Mediziner Dr. Heinrich Fiechtner zum Thema Corona, den aktuellen Ermächtigungsgesetzen der Exekutive und gehen zu grundsätzlichen Fragen, was ein Staat tun darf und was nicht. Dr. Fiechtner ist ein vielseitig gebildeter Mensch und hat als Politiker seine Meinung stets klar und fest vertreten, was selten gut ankam. Er war Mitglied in den Parteien CDU, FDP und schließlich der AfD und sorgt im Landtag öfters für helle Aufregung durch sein nicht angepaßtes Verhalten bzgl. der Corona-Verordnungen.

Dr. Fichtner ist verheiratet und hat zwei Söhne. Im Interview spricht er gewohnt klar und deutlich über die größten Einschränkungen aller Menschenrechte seit vermutlich der Zeit der Sklaverei.



Quelle: Kai Stuth Creative Caravan