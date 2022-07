Habeck, der Kaltmacher – das Volk steht auf - COMPACT,DerTag vom 20. Juli 2022

Für Politik und Medien steht der Bösewicht im Falle einer weiteren Verzögerung russischer Gaslieferungen fest: „Putin droht mit Gasdrosselung“ ist das Fazit der “Tagesschau”. Bei der Welt heißt es sogar: „Putin zündet die nächste Stufe seines Gas-Kriegs gegen Deutschland.“ Dabei ist es Habeck, der einen Gaskrieg gegen das eigene Volk entfesselt hat. Er ist “Der Kaltmacher”, wie der Titel der neuen Printausgabe von COMPACT-Magazin lautet. Bleibt er am Ruder, wird der Winter eiskalt für uns alle. Doch das Volk beginnt sich zu wehren: Am vergangenen Montag demonstrierten in Wittenberg/Sachsen-Anhalt über 3.000 Menschen für Frieden und Freiheit. Auch darüber berichtet COMPACT.DerTag heute.

Hier die Themenübersicht für heute: Der Kaltmacher – Das Volk steht auf! Wachsender Protest: Wittenberg demonstriert COMPACT fragt: Badespaß oder Hitze-Horror? Winter-Kälte: Sind Freddys Klamotten dick genug? Das Beste: Blessing deckt auf – Gauck und Stasi Quelle: COMPACTTV