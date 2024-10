Tag der Spaltung: Scholz wütet gegen Ossis und AfD

Am Tag der Deutschen Einheit zeigt der Bundeskanzler sein wahres Gesicht. Wer einen Staatsmann erwartet, dessen versöhnliche Worte an das gesamte Volk gerichtet sind, wird arg enttäuscht. Was Olaf Scholz zu sagen hatte, wie er es mit der Demokratie hält und welcher Politiker gestern ausgebuht und getröstet werden musste, erfahren Sie heute von André Poggenburg und Armin-Paul Hampel.

Quelle: COMPACT-TV