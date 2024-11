Nachrichten AUF1 vom 25. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Wahlbeben in der Steiermark: Was passiert jetzt in Wien?

+ Konkrete Tests laufen bereits – Nun kommt die Gen-Impfung über Mückenstiche

+ COP29 gescheitert? Es lief alles nach dem Drehbuch des Great Reset

+ Irrsinn: Mecklenburg-Vorpommern zahlt 5,6 Millionen für ungenutzte Solaranlagen

+ Wütende Bauern reden Klartext: „Wer Merz wählt, wählt den Krieg“

+ Trans-Fachmann Huber schlägt Alarm: „Geschlechtsumwandlungen achtmal häufiger als vor zehn Jahren“

+ AfD Brandenburg geht geschlossen in den Wahlkampf

Quelle: AUF1