Prof. Dr. Franz Hörmann: Aktueller Stand der Gesellschaftsveränderung

Der Krieg welcher auf der Erde herrscht ist ein Krieg: Sozialismus – in Wirklichkeit heute Kommunismus – also Zentralismus also Diktatur - hier in Europa ist es EU-Brüssel welches mit fremden Richtern über alle anderen europäischen Länder bestimmen will (Abtreibungen bis in den 9. Monat, grenzenlose Grenzöffnungen, die eigene Identität abschaffen, die Familie zerstören, Genderwahn, das Fremde fördern und das eigene schwächen), versus Föderalismus also Freiheit (die Liebe zum eigenen Land, die Familie fördern, die Kinder fördern, die eigene Kultur und Tradition hochalten).

Sozialismus ist immer Zentralismus also Diktatur per Diktat von aussen bestimmend - also FREMDBESTIMMUNG - und Föderalismus ist immer Freiheit also -SELBSTBESTIMMUNG. Die Menschen erwachen immer mehr und zahlreich. Und das nicht langsam, sondern sehr schnell. Die Menschen stehen immer mehr füreinander zueinander miteinander. Kranke Menschen lassen sich spalten und kämpfen gegeneinander. Gesunde Menschen lassen sich nicht spalten und arbeiten miteinander gemeinsam an einer besseren Zukunft für alle Menschen auf dieser Erde. Weiterführende Informationen und aktuelle Veröffentlichungen von Prof. Dr. Franz Hörmann findest Du auf seiner Website und in seinem Telegram-Kanal: www.franzhoermann.com

Quelle: Vivoterra TV