Ost-AfD räumt ab: Hetze gegen Höcke immer heftiger!

Der Countdown läuft! In drei Tagen finden die wohl bedeutendsten Landtagswahlen seit Kriegsende in Thüringen und Sachsen statt, denn nie war die Chance so groß, dass ein politischer Wechsel in greifbare Nähe rücken kann. Die Angst des Mainstreams ist enorm, besonders vor einem Mann: Björn Höcke.

Warum gerade er im Fokus der Hetze gegen Patrioten steht und welchen spektakulären Erfolg die blaue Welle bereits jetzt verbuchen konnte, erfahren Sie von TV-Chef Paul Klemm und COMPACT-Redakteur Sven Eggers.