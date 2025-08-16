Schweizer Historiker deckt Nato-Kriegs-Lügen auf!

Dieses Gespräch mit Pascal Lottaz führte ich in englischer Sprache. Es wurde ins Deutsche (das Video hier) sowie in 8 weitere Sprachen übersetzt (Chinesisch, Japanisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Indonesisch, Russisch). Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).

In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte. Quelle: Daniele Ganser