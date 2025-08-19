Aufgedeckt: Das ist der Kriegsplan für Deutschland!

Der sogenannte «Operationsplan Deutschland» soll unser Land auf den Kriegsfall vorbereiten. Was steht drin und wie lässt sich die Katastrophe verhindern? Darüber haben der Arzt Paul Brandenburg und Publizist Kayvan Soufi-Siavash auf unserem Sommerfest gesprochen.

