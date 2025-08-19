Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Aufgedeckt: Das ist der Kriegsplan für Deutschland!

Aufgedeckt: Das ist der Kriegsplan für Deutschland!

Freigeschaltet am 19.08.2025 um 17:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Der sogenannte «Operationsplan Deutschland» soll unser Land auf den Kriegsfall vorbereiten. Was steht drin und wie lässt sich die Katastrophe verhindern? Darüber haben der Arzt Paul Brandenburg und Publizist Kayvan Soufi-Siavash auf unserem Sommerfest gesprochen.

Quelle: COMPACT-TV

