Basta Berlin (Spezial) – Weihnacht im Corona-Land

Es sind keine einfachen Zeiten und der Corona-Irrsinn macht auch vor Weihnachten nicht halt. Umso wichtiger, in diesen Tagen einen Moment innezuhalten und sich auf das zu besinnen, um was es wirklich geht: Geschenke! Wir schenken euch zum Fest diese Spezialausgabe von Basta Berlin - Zur Bescherung gibt es Satire, Gedichte und ganz viel Harmonie...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa wollen heute mit euch Weihnachten feiern. Denn wer das ganze Jahr zusammen dem Corona-Wahnsinn getrotzt hat, der darf auch gemeinsam die Feiertage verbringen. Es gibt Geschenke für uns, Geschenke für unsere Zuschauer und auch das ein oder andere Geschenk an die Regierenden - wenngleich sie dies wohl lieber umtauschen würden. Mit dabei: Karl Lauterbach, Christian Drosten, der Impf-Weihnachtsmann und viele mehr. Wir wünschen der Basta-Berlin-Gemeinde frohe Weihnachten und - trotz allem - eine entspannte Weihnachtszeit!!

Quelle: SNA News (Deutschland)