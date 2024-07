Vorschau: Pressekonferenz Axion Resist 2.8.24 zum Thema „Politisch motivierte Verfolgung von Aufklärern“

"Vertuschung", "Vernetzung" und "Vorverurteilung" und die damit einhergehende Spaltung ist die goldene Formel der deutschen Denunziationsindustrie. Bekommen Sie hier einen Vorgeschmack für das, was auf der Pressekonferenz "Politisch motivierte Verfolgung von Aufklärern und Hinweisgebern" am 2.8.24 in Wetzlar behandelt werden wird. Unter folgender Email-Adresse können Sie sich als Presseorgan für die Pressekonferenz akkreditieren: [email protected]

Dass Politiker in Deutschland sich kaum bis gar nicht zur Freilassung von Assange geäußert haben, zeigt im Grunde, wie hierzulande mit Kritikern umgegangen wird.

Liebe Zuschauer, am 2. August 2024 wird es ein weiteres Pressesymposium von Axion Resist geben. Schon Edward Snowden hat seinerzeit gesagt: „Wenn die Aufklärung von Verbrechen behandelt wird wie ein Verbrechen, dann werden wir von Kriminellen regiert.“ So sehen wir das auch, und deswegen ist unser Thema die politisch motivierte Strafverfolgung von Menschen, die aufklären. Wenn man die Wahl hat zwischen 175 Jahren Haft und sofortiger Freiheit gegen Eingeständnis, dann offenbart das die Mechanismen des sogenannten Wertewestens. Es geht nur darum, von eigenen kriminellen Machenschaften abzulenken und Kritiker schuldig und unglaubwürdig zu halten. Wir werden wieder sehr interessante Referenten vorstellen, die aufzeigen werden, wie die mediale Vorverurteilung, wie die Vernetzung und die Vertuschung im System funktionieren, und wir werden auch aufzeigen, wie es möglich ist, dass Menschen untereinander massiv gespalten werden. Die Pressekonferenz kommt zum richtigen Zeitpunkt, da jetzt alles an die Oberfläche gelangt. Was es jetzt also braucht, sind kritische Journalisten und kritische Bürger, die sich nicht von Angst treiben lassen, sondern von ihrem Gewissen. Quellen/Links: AXION Resist

https://axionresist.com/ Quelle: Kla.TV