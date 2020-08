Michael Ballweg über den 29.8.2020 – Die größte Demonstration der Geschichte!

Michael Ballweg hat Unglaubliches geschafft. In nur wenigen Monaten hat er die vielen Protestgruppen in ganz Deutschland organisiert und unter Querdenken vernetzt. Alles begann mit Querdenken - 711 in Stuttgart. Auch der Mut, eine Aussage zu treffen, eine halbe Millionen Menschen in Berlin versammeln zu wollen, war provokant und doch nur dieser Mut hat viele Hunderttausende am 1.8.2020 nach Berlin bewegt.

In diesem Interview geht es darum, wie man sich taktisch verhält, um am 29.8.2020 den Erfolg nicht nur zu wiederholen, sondern um ein Vielfaches zu übertreffen und damit der Politik ein klares bürgerliches Zeichen zu setzen. Aber man hat es mit mächtigen Gegnern zu tun, die auch wissen, dass ihre Tage gezählt sein könnten. Die Propaganda-Maschine der Politik ist angeschmissen. Aber ist das alles, was an strategischer Gegenwehr zu erwarten ist? Wichtige Fragen an Michael Ballweg, um einen Erfolg zu garantieren und entsprechende Strategien zu erörtern.



Quelle: KenFM