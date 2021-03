Samuel Eckert zu angeblichen Ausschreitungen in der Innenstadt von Kassel am 20.03.21

Friedlich und ohne größere Zwischenfälle, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft – das war mein Eindruck heute nach mehr als siebeneinhalb Stunden auf den Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in Kassel. Umso erstaunter war ich, als ich die Zusammenstellung der Berichte in den großen Medien las, die mir Ekaterina Quehl zusammengestellt hat.

Die gleichen Blätter, die regelmäßig gewalttätige Mobs in Innenstädten als „Party- oder Eventszene“ schönschreiben, vermitteln den Eindruck, sprechen nun von einem „Randale-Mob“ wie etwa die Bild-Zeitung. Das ist eine bewußte Irreführung der Leser.

So kann man auch den Tenor in vielen anderen Medien bezeichnen – die zwar korrekt einzelne Fakten wiedergeben, aber durch deren Gewichtung das Geschehen des Tages, so wie ich es erlebt habe, geradezu pervertiert wird....[weiterlesen]







Quelle: Boris Reitschuster