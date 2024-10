JA zu Frieden! Zehntausende demonstrieren in Berlin

Jeder spricht mit jedem! Der gemeinsame Wunsch nach Frieden vereint tausende Menschen und überwindet gesellschaftliche Gräben. "Nein zu Kriegen und Hochrüstung!" Laut, bunt und entschlossen demonstrierten 40.000 Menschen in Berlin am 3.10.24.

Reiner Braun: Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für den Frieden. Im Namen der Veranstalter „Nie wieder Krieg, die Waffen nieder“, unterstützt von mehr als 3500 Initiativen und Organisationen, begrüße ich euch auf dieser Kundgebung des Friedens in Berlin.

Moderatorin: Unter dem gemeinsamen Motto „Frieden gewinnen, jetzt oder nie!“ versammelten sich zahlreiche Menschen auf den Straßen Berlins am 3. Oktober. Die bundesweite Friedensdemonstration bringt Menschen aus unterschiedlichsten politischen, gesellschaftlichen und auch religiösen Lagern zusammen. Alle eint der Wunsch nach Frieden. Die Lage in der Ukraine und auch der Nahostkonflikt spitzen sich bedrohlich zu. Angesichts der wachsenden Gefahr eines Großkrieges sagen die Menschen: „Nein zu Waffenlieferungen, Nein zur Bundeswehr an den Schulen, Nein zu Kriegstreiberei.“ Mit Plakaten und Redebeiträgen äußern die Menschen ihre Besorgnis angesichts der Unmengen an Summen, die in die Rüstungsindustrie hineingepumpt werden. Vielmehr gelte es, dieses Geld in das Gesundheitswesen, Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur zu investieren....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV