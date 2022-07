Strippenzieher: Stumpf ist Trump - Hör mal, wer das twittert

Na, wer will sich denn da wieder zurück an die Spitze mogeln? Ist das etwa unsere blonde Twitter-Fee, die seit nun über einem Jahr auf der stillen Treppe des Internets verweilen muss? Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihr habt richtig gehört, Donald Trump will es noch einmal versuchen und sich die Goldmedaille für unangebrachte Posts, die ihm aus seinem hölzernen Verstand purzeln, zurückholen. Dabei steht ihm Ratte Konrat tatkräftig mit Rat und Tat zur Seite und hilft, wo er kann.



Schließlich kennt sich keiner sonst so gut mit Dreistigkeiten aus wie das Kottermaul Nummer eins aus dem Hause Strippenzieher. Nur wie stellen die beiden das am besten an? Zugegebenermaßen ist der Ruf unserer orange gefärbten Ex-Präsidenten-Marionette nicht gerade feinster Natur: willkürliches Begrapschen zahlreicher Damen oder das Beleidigen sämtlicher auf dieser Welt existierender Kulturen (ausgenommen der eigenen) in nur wenigen Social Media Posts. Ja, der Donald ist ein schlimmer Finger. Ob er das noch einmal gerade biegen kann?

Quelle: RT DE