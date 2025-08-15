21. AZK: ♫ Kraft unseres Amtes ♫ von Mathias Ebert mit Family

Die Massenmedien haben mehr Blut an ihren Händen als irgendwer sonst. Sie haben sich mitschuldig gemacht und an Krisen bereichert durch Wegschauen, Wegschweigen und Verdrehen. Sie wären in der Lage, sämtliche Krisen zu beenden. Doch sie sind nun mal nicht frei und haben sich mit ihren ungeheuren Lügen disqualifiziert. Kraft unseres Amtes als das Volk setzen wir dem Treiben nun ein Ende, heißt es im Refrain dieses Ohrwurms.

Gemeinsam mit allen wahrheitsliebenden Menschen bilden wir die Stimme aus dem Licht, die jeder Finsternis weit überlegen ist und jedes Unrecht aufdeckt. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV