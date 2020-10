Fakten, Fakten, Fakten: Klarheit durch Aufklärung in einer Stunde mit Sebastian

Mit einem Paukenschlag in den Youtube Olymp, Sebastian bastelte mit seinem Corona Video ein Meisterwerk aus Fakten zusammen. Der junge Student landet dabei einen Megahit bei Youtube und wird zum Shootingstar der Querdenken Bewegung. Diesmal haben wir den Studenten in einem ganz persönlichen Gespräch und sehen dass die Jugend alles andere als schläft, sie ist nicht nur politisch, sie durchschaut den Taschentrick der Politik bis ins kleinste Detail und weiss genau was das bedeuten kann.

Quelle: Kai Stuth Creative Caravan