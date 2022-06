Impfzwang gekippt. Freude angesagt. Vorsicht geboten.

Der Impfzwang in Österreich ist endgültig Geschichte. Freude ist angesagt, jedoch Vorsicht geboten! Denn wenn wir eines gelernt haben, dann das, dass das System immer einen Schritt zurück macht, um dann – bei günstiger Gelegenheit – zwei Schritte nach vorne zu machen. Der Reihe nach: Am heutigen Donnerstag hat die Bundesregierung verkünden müssen, dass der Impfzwang nicht mehr länger haltbar ist. Er hätte tiefe gesellschaftliche Gräben geschaffen, Familien gespalten und praktisch gar nichts bewirkt außer Ablehnung.

Wir erinnern uns zurück: Am 19. November 2021 kündigte der damalige Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) die allgemeine Impfpflicht als erstes europäisches Land an, am 5. Februar 2022 trat sie tatsächlich in Kraft.

Doch der Widerstand der Freiheitsbewegung, die seit 2 Jahren jede Woche unermüdlich auf den Straßen unterwegs ist, hat das System nicht frei walten und schalten lassen. Die gewaltigen Menschenmassen in Österreich, Deutschland und der Schweiz und weiter dann in ganz Europa und auf der Welt, haben dem System einen Riegel vorgeschoben. Das ist heute unser großer Sieg! Durch die unzähligen Demonstrationen und die alternativen Medien, die jenen Protesten zum Durchbruch verholfen haben und sie der großen Masse bekannt gemacht haben, wurde dieser Sieg möglich. ...[weiterlesen]

Quelle: AUF1