Im Gespräch: Tom Lausen und Kayvan Soufi-Siavash: Einfluss der KI auf Medien

Ein Thema über das derzeit überall gesprochen wird, aber kaum jemand die Tragweite erfasst, welch tiefgreifenden Einfluss es auf unser zukünftiges Leben haben wird: KI – die Künstliche Intelligenz. In diesem spannenden Gespräch beleuchten der Datenanalyst Tom Lausen gemeinsam mit dem Journalisten und Medienschaffenden Kayvan Soufi-Siavash, wie sich die Medien durch KI verändern und was das für Konsumenten und Medienmacher in der Konsequenz bedeutet.

Das Interview führte Jens Lehrich. Quelle: apolut