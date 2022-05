Nachrichten AUF1 vom 24. Mai 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Vivien Vogt.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Lediglich „Pause“ für Maskenpflicht und Corona-Impfzwang + Corona und Affenpocken: Zwei Krankheiten, derselbe Plan? + Ade Bargeld: Das Ende der Freiheit und der Beginn eines neuen globalen Kontrollsystems + Weltwirtschaftsforum in Davos: Ungarn bleibt fern, China erlaubt sich einen Spaß + Migrantische Gewaltdelikte: Die Deutschen stumpfen zunehmend ab + Ein „Marshall-Plan“ für die Ukraine: Ein Bombengeschäft für die Globalisten + Stefan Magnet im Gespräch mit den Machern von RTV, Christian und Nicolas Schott + Die gute Nachricht: Elsa Mimmannsgrubers Doku „Zeugen der Wahrheit Teil 2“ voll durch Spenden finanziert

Kurzmeldungen:

+ Lebensmittel nicht mehr leistbar: Ansturm auf Caritas-Märkte in Österreich + Verbotene Wahrheit: Bank-Manager wegen Klimaschwindel-Kritik entlassen + Sozialamt der Welt: Hartz 4 für ukrainische Migranten in Deutschland + Leihmütter für jedermann: Auf Zypern boomt das Geschäft mit dem Kind + Dreiste Forderung: Polen verlangt Beteiligung an Norwegens Öleinnahmen

Quelle: AUF1