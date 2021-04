OFFIZIELL: 1,8 MILLARDEN Impfdosen bestellt?!

Derzeit erregt die Aktion mit dem Namen #allesdichtmachen die gleichgeschalteten Medien & die Mitglieder der Parlamentsfüllmasse. Was die Staatspresse aber verschweigt, ist dass 96 Prozent der Zuschauer diese Aktion ganz klar befürworten.

Was wirklich hinter der Aktion steckt und warum Merkel, Spahn und co. die Bevölkerung erneut in die Irre geführt haben – darum geht es in der neuen Sendung von SchrangTV.





Quelle: SchrangTV