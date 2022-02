Dr. Daniele Ganser und Jasmin Kosubek: Impfpflicht für Deutschland?

Der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser hat am 4. Februar 2022 mit der Journalistin Jasmin Kosubek über Corona, die Spaltung der Menschheitsfamilie und die Impfpflicht gesprochen. Kurz zuvor hatte in Österreich der Nationalrat am 20. Januar 2022 mit 137 von 170 Stimmen für eine allgemeine Impfpflicht gestimmt, für die Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geworben hatte.

Danach wurde am 1. Februar 2022 in Österreich die Impfpflicht für alle Personen über 18 Jahren eingeführt.

Daniele Ganser sagt, dass er das für falsch hält und plädiert für einen freien Impfentscheid. «Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch selber entscheiden soll, ob er oder sie sich impfen lassen soll oder nicht.»

