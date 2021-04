M-PATHIE: Michael Ballweg „Für Frieden, Freiheit und Grundrechte”

Michael Ballweg, Unternehmer und Hauptinitiator der Querdenken-Bewegung in Deutschland, ist spätestens seit August 2020 der wohl bekannteste Grundrechte-Aktivist in Deutschland. Lernt man ihn persönlich kennen, so fällt seine innere Gelassenheit und Ruhe sofort angenehm auf. Ballweg ist kein Hans Dampf, der in allen Gassen gesehen werden will. Er agiert sehr gerne im Hintergrund und sorgt dafür, dass Veranstaltungen gelingen. Auch ist Ballweg keine Person, die unbedingt in die Öffentlichkeit will.

Von den Mainstream-Medien wurde Michael Ballweg vorgeführt, diffamiert, ja mit allen Arten des Drecks beworfen, die man sich vorstellen kann. Ballweg ist wie in einem Schnellzug durch die Gazetten der Republik gerast und es ging ihnen dabei immer nur um eines: Warum kennen sie jemanden, der einen kennt, der einen Kumpel hat, der einen kennt, der einen anderen Kumpel hat, der einen kennt usw… Am Ende schüttelte irgendwer einem „Rechten“ die Hand und Michael Ballweg ist dann für diese Schmierfinken ebenfalls ein brauner Geselle. Die Art, der Gegenmeinung mit unfairen Mitteln ins Knie zu treten, hat spätestens seit dem 11. September 2001 Methode. Man spricht nicht mit, aber sehr häufig über Michael Ballweg. Die Gazetten trauen sich aber nicht, ihn für ein Gespräch einzuladen, wie wir es von KenFM nun schon zum zweiten Mal taten. In der Sendung M-Pathie geht es weniger um Ballwegs politische Motivation und Haltung. Wir, das KenFM Team, trafen den Menschen Michael Ballweg und um ihn geht es in der Sendung, um den Menschen Michael Ballweg, der sich, wie Tausende mit ihm, um die Demokratie und die Grundrechte sorgt. Quelle: KenFM