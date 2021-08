Die Technokratische Diktatur

Dieser Film beleuchtet die Zwiespältigkeit des technischen Fortschritts. Was erhoffen wir uns von der Durchdigitalisierung der Welt? Was verursacht unseren Technikfetisch? Macht die Technik wirklich alles bequemer, einfacher, optimaler, schneller, besser? Was steckt wirklich hinter dem Fundamentalismus der abstrakten Naturwissenschaft und der Technik?

Im Interview zu sehen sind: Jochen Kirchhoff



Claudia von Werlhof



Gunnar Kaiser



Roland Ropers Der Film möchte Anregungen geben, unser Menschenbild in Bezug auf die modernen Naturwissenschaften und die technischen Entwicklungen zuhinterfragen. Haben wir es nicht mehr und mehr mit einem destruktiven Zeitgeist zu tun, der durch seinen mechanistischen, reduktionistischen und materialistischen Zugang zum Leben den Prozess der Entmenschlichung fördert und uns immer mehr in eine entfesselte technokratische Diktatur führt? Transhumanismus erschallt in aller Ohren als genialer Fortschritt ohne zu ahnen, was es wirklich bedeuten könnte? Schreiten wir blind in den Abgrund eines digitalen Gefängnisses ohne dem etwas entgegenzusetzen, ganz wie beim „Boiling Frog Syndrom“? Der Film will auch zeigen, dass wir wieder visionäre und humane Wertevorstellungen brauchen, in denen wir unsere naturwissenschaftlichen Forschungen und technischen Entwicklungen einbetten können und erklären, warum das von wesentlicher Bedeutung ist, vielleicht sogar für das Überleben auf unserem Planeten.

Quelle: apolut