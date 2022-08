Nachrichten AUF1 vom 31. August 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Dem Mittelstand droht eine beispiellose Zahl an Firmenpleiten

+ Ahrtal: Professorin gibt Flutopfern wegen „Klimasünden“ selbst Schuld am Unglück!

+ Österreich: Vierte Covid-Injektion für alle ab 12 – Maskenzwang kommt im Herbst wieder

+ „Stefan Magnet AUF1“: Thorsten Schultes Warnung vor pyramidalem Welt-System

+ Zehnjähriger als Transmodell: Was sind das für Eltern, die so etwas ihren Kinder antun?

+ Balkan-Experte Harald Kotschy: „Schon im Herbst soll der Krieg kommen“

+ Blackout: Jetzt entdecken auch die Systemmedien, wovor AUF1 schon lange gewarnt hat

+ Die gute Nachricht: „Fluchtrucksack. Perfekte Lösungen für verschiedene Fluchtszenarien“ von Lars Konarek

Kurzmeldungen:

+ Cem Özdemir: Hunger kein Argument gegen Klimamaßnahmen

+ Logistikkrise: AdBlue-Mangel sorgt für Transportausfälle

+ Wann kracht der Euro? Hedgefonds wetten gegen Italien

+ USA: Tennisspieler brauchen Impfung, illegale Migranten nicht

+ Milliardärin Carla Reemtsma voller Panik. Groteskes Klimapanik-Gelalle in der ARD



Quelle: AUF1