US-Senator: Der Tiefe Staat wollte den Ukrainekrieg: COMPACT.Der Tag

In der heutigen Ausgabe sehen Sie ein Interview mit dem früheren US-amerikanischen Senator Dick Black zum Krieg in der Ukraine und der Rolle der Vereinigten Staaten. Black, der vor seiner Zeit in der Politik aktiver Soldaten mit Kriegserfahrung war, sagt: Die Entscheidung für den Waffengang fiel in Washington und dahinter steht der Tiefe Staat.

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club: https://www.compact-online.de/jetzt-mitglied-im-compact-club-werden Quelle: COMPACTTV