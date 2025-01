Zensurale: "Wir brauchen deinen Beitrag für die Zensurale!"

Wir bieten eine Plattform, um mit Satire die Meinungsfreiheit zu verteidigen und die Demokratie zu stärken. In einer Welt, in der diese Freiheit bedroht ist, setzen wir auf humorvolle, kritische Videos, Bilder, Texte und Tonbeiträge, um Missstände aufzuzeigen. Satire ist unser Mittel, gesellschaftliche und politische Themen provokant anzusprechen. Wir brauchen dich und deine Ideen! Hast du eine satirische Idee, die die Meinungsfreiheit verteidigt oder Missstände aufzeigt? Teile deine kreativen Beiträge – ob Video, Bild, Ton oder Text! Wir veröffentlichen sie auf unserem Kanal und zeigen sie während der Berlinale auf einer großen VideoWall in Berlin.

Am Abschluss Event küren wir die besten Beiträge - Eure "Gefällt mir" Klicks werden dafür miteinbezogen. Anforderungen: Schicke deinen Beitrag eingebettet im 16:9 Format (1080p, MP4), Länge: 2-222 Sekunden, per WeTransfer an [email protected] Einsendeschluss: 01.02.2025 Teilnahmebedingungen und Rechtliche Hinweise auf www.zensurale.de

Quelle: Zensurale