Experten des Bundesrates bestätigen: Mobilfunkstrahlung ist schädlich (von „Schutz vor Strahlung“)

Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset erhob 2018 an seinem Wohnort erfolgreich Einsprache gegen eine geplante Mobilfunk-Antenne. Eine Antennengegnerin erhielt dank dem Informationsgesetz die Einsprache von Berset, die seither in den Medien die Runde machte. Worüber die Massenmedien jedoch nicht berichteten, hören Sie in der heutigen Sendung (Medienmitteilung des Vereins "Schutz vor Strahlung").

Am 24. August 2022 veröffentlichte die Schweizer Boulevardzeitung Blick, dass der Bundesrat Alain Berset 2018 in seiner Wohngemeinde erfolgreich Einsprache gegen eine Mobilfunk-Antenne erhoben hat. Viele weitere Schweizer Tageszeitungen berichteten darüber.

Worüber die Massenmedien jedoch nicht berichteten, ist zum Beispiel der Umstand, dass die beratende Expertengruppe des Bundes, kurz BERENIS, 2021 bestätigte, dass Mobilfunkstrahlung schädlich ist. Oder weiter, dass die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz im März 2022 eine Revision der Strahlenschutzverordnung forderte. Diese brisanten Informationen hat der Verein „Schutz vor Strahlung“ am 27. August in einer Medienmitteilung bekanntgegeben.....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV