COMPACT-TV: Am 7.7. in Dresden: Für eine Regierung ohne Altparteien!

Für eine Regierung ohne Altparteien: Am kommenden Sonntag, 7. Juli, demonstrieren wir in Dresden auf dem Altmarkt für den Machtwechsel in Sachsen: 16 Uhr: Spaziergang, 18 Uhr Kundgebung und Blaue-Welle-Volksfest mit MdB Robert Farle, Querdenker Marcus Fuchs, Jürgen Elsässer, Andre Poggenburg. Max Schreiber und Colette. Musik: Björn Banane. Für Speis und Trank ist gesorgt! Ihre Spende für die Wende – für die riesigen Unkosten der Blauen Welle. Die Blaue Welle spült die Ampel weg, die Stimmung bei uns ist immer top – sehen Sie oben im Video ein paar Eindrücke von unserer letzten Station in Magdeburg am 9. Juni. Mit der Blauen Welle in Dresden am 7. Juli läuten wir die heiße Phase der Wahlkämpfe im Osten ein – nie war die Chance so groß wie jetzt!

Die jüngsten Umfragen für Sachsen zeigen das gleiche Bild wie für Thüringen: Die Altparteien haben fertig. SPD, Grüne, Linke und FDP kommen gerade noch über fünf Prozent oder sind schon ganz abgesoffen. Bei der CDU unter Kretschmer sieht es besser aus, aber auch sie liegt hinter der AfD zurück. Die Abstrafung der CDU ist verdient: Sie ist keine Alternative.

In der Asylpolitik blinkt sie zwar rechts, doch den Ankündigungen sind noch keine Taten gefolgt, nirgends. Und in der Russlandpolitik ist sie sogar schlimmer als die Ampel. Parteichef Friedrich Merz fordert deutsche Taurus-Raketen für die Ukraine, Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter will damit Moskau beschießen. Das wäre der Dritte Weltkrieg. Sachsen vorn In Sachsen ist die Chance für eine politische Wende so groß wie nirgendwo sonst: Bei der Landtagswahl am 1. September wird die AfD mit Abstand stärkste Partei werden, zusammen mit den Direktmandaten der Freien Wähler, möglicherweise den Freien Sachsen sowie Abtrünnigen aus der CDU könnte sie schon eine Regierung bilden. Und Abtrünnige aus der CDU wird es geben, wenn Kretschmer nach der Wahl nur zusammen mit Wagenknechts BSW regieren will – das werden etliche seiner Abgeordneten nicht mitmachen. Umgekehrt ist auch an der Wagenknecht-Basis die Begeisterung für die CDU nicht groß. Je näher der direkte Eintritt der NATO in den Krieg gegen Russland rückt, umso mehr Sozialisten werden erkennen: Nur die blauen Patrioten sind ein verlässlicher Partner im Friedenskampf. Der Frieden ist wichtiger als die ideologischen Differenzen. Die Blaue Welle wirbt nicht für eine bestimmte Partei, sondern für eine grundsätzliche politische Wende, die nur im Verbund mehrerer Kräfte möglich ist. Vor allem wollen wir die Menschen auf die Straße bringen. In den kommenden Wochen – vor der Wahl und danach – muss das Volk deutlich machen, dass es sich nicht mehr betrügen lässt. COMPACT veranstaltet die Blaue Welle in Dresden am 7. Juli zusammen mit Querdenken351 und dem Team Fuchs. Der Eintritt ist frei. Wir bitten um Spenden – unsere Unkosten liegen allein für die Dresdner Veranstaltung bei 3.700 Euro! Deswegen bitten wir Sie um Ihre Hilfe! Quelle: COMPACT-TV