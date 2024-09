Jetzt ansehen: COMPACT-Verbot – Teil 3: Sieg!

COMPACT hat Nancy Faeser in die Schranken gewiesen! Im dritten und letzten Teil unserer Dokumentation zeigen wir Ihnen, wie COMPACT gegen das Verbot vorgegangen ist – und einen entscheidenden Sieg vor Gericht erringen konnte. Gut einen Monat lang war COMPACT quasi ausgelöscht – bis das Bundesverwaltungsgericht dem undemokratische Treiben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein Ende setzte und das von ihr ausgesprochene Verbot unseres Verlags und Magazins vorläufig aufhob.

Unser Cutter hat die historischen Szenen und Momente dieser Zeit gesammelt und zu einer dreiteiligen Dokumentation verarbeitet. Falls Sie diese aufwendige Produktion noch nicht gesehen haben: Teil 1 (Hausdurchsuchung) sehen Sie hier. Teil 2 (Jürgen und Näncy) finden Sie unter diesem Link.

In Teil 3 (Video oben) geht es um die schönste Episode aus dieser schweren Zeit: Unser Kampf für COMPACT und für Presse- und Meinungsfreiheit wurde am 14. August von einem geradezu historischen Erfolg gekrönt: Per Gericht wurde den Berliner Antidemokraten eine Grenze gesetzt.

Das von Faeser ausgesprochene Verbot wurde vorläufig kassiert. Seitdem können wir unsere publizistische Arbeit für Deutschland fortsetzen – auch wenn wir den Schaden, den Faeser & Co. angerichtet haben, immer noch nicht vollständig beseitigen konnten.

