Israel - Enthüllung eines Mysteriums - Dokumentarfilm von David Sorensen

Heute vor einem Jahr hat die Hamas Israel angegriffen und seitdem tobt ein schrecklicher Krieg im Gaza-Streifen. Erschreckend ist dabei, dass die vielen offenen Fragen in Zusammenhang mit diesem Angriff auch nach einem Jahr immer noch nicht geklärt sind. Warum z.B. wurde die Hamas von Israel regelrecht eingeladen, die eigentlich bestgesichertste Grenze der Welt zu überschreiten? Da der Konflikt Israels mit den arabischen Nachbarn immer mehr eskaliert, ist es von großer Bedeutung, die großen roten Fäden hinter dieser Entwicklung zu verstehen. Um Licht in dieses Dunkel zu bringen strahlt Kla.TV den erhellenden Dokumentarfilm von David Sorensen erneut aus.

Ausgehend von den Ungereimtheiten in Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff, enthüllt dieser Film auf erschütternde Weise, wer hinter dem Staat Israel und der Hamas steht und wer die eigentlichen Fäden in der Hand hat. Ein klarstellender Augenöffner in wirren Zeiten, den niemand verpassen sollte! [weiterlesen]



Quelle: Kla.TV