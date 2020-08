Zensiert: Dr. Bodo Schiffmann: Wurden an den Demonstrationen Menschen krank?

Das nachfolgende Interview führte der schweizer Gesundheitssender QS24 mit Dr. Bodo Schiffmann. Das Video wurde jedoch nach nur 3 Stunden vom Youtube Kanal des schweizer Senders gelöscht. Im Interview geht Dr. Bodo Schiffmann unter anderem der Frage nach, ob bei den vielen Demonstrationen in Deutschland, teilweise mit weit über 1 Million Teilnehmern wie in Berlin am 01.08.2020, Teilnehmer erkrankt sind oder nicht. Viele weitere spannende Fragen rund um das Thema "Corona" werden weiter besprochen.

Originallink von Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=93nJE4RjQ7o

Quelle: QS24 - Schweizer Privatfernsehsender