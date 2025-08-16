21. AZK - Prof. Dr. Daniel Broudy: Transhumanismus und Posthumanismus: Wer strebt danach und wo stehen wir heute in der Entwicklung?

Dr. Daniel Broudy bezeichnet den Transhumanismus als eine Waffe gegen die Menschheit. Diese Ideologie will durch die Verschmelzung von Mensch und Maschine den unsterblichen Übermenschen erschaffen. Der Sprachwissenschaftler bringt in seinem Vortrag an der 21. AZK Licht in die alarmierenden Entwicklungen der letzten Jahre. Zudem legt er auf brillante Weise dar, wie Sprache als Einfallstor für diese Agenda genutzt wird.

[Ivo Sasek] Jetzt dürfen wir uns unserem ersten Referenten von auswärts zuwenden. Ich möchte kurz eine Vorgeschichte erzählen. Verschiedene Schweizer Medien titelten im Jahr 2008 „Verschwörungstheoretiker bekämpfen biometrische Pässe“. Das waren wir. Der Tagesanzeiger hat darüber berichtet. St. Galler Tagblatt schrieb: „Oft benehmen sich solche Gruppierungen weltfremd und leiden unter Verfolgungsängsten“. SRF-Rundschau ergänzte, „Sasek glaubt, der Chip im Pass sei nur ein erster Schritt. Früher oder später wäre der Chip sogar unter die Haut eingepflanzt“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV