Immunologe Prof. Dr. Stefan Hockertz: "Nicht das Virus macht uns krank, die Angst davor schon!"

Das Corona-Virus ist gefährlich – für fünf Prozent der Bevölkerung! Das sagt der Immunologe und Toxikologe Prof. Dr. Stefan Hockertz. Aber warum wird dann so eine Panik gemacht? Warum solche drastischen Maßnahmen? Und was hat es dann mit den zahlreichen Todesfällen in Italien und Spanien in Wahrheit auf sich?

Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Experte den Morningshow-Moderatoren Gerlinde Jänicke und Frank in diesem sehr beruhigendem rs2-Interview.

Quelle: Bernd Stein