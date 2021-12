Die Macht um Acht (92): „Kurze Leine der ARD“ – Sitz Tagesschau! Mach Männchen!

Da wird ein General Leiter des Corona-Krisenstabs und die Tagesschau kommentiert diese Ernennung so: „Ein Generalmajor soll die schleppende Corona-Impfkampagne auf Trab bringen”. So macht sich die öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung zum verlängerten Pressesprecher des Corona-Systems. Keine Frage der Redaktion nach der Legalität des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren. Keine Vergleiche mit dem Afghanistan-Einsatz gegen die dortige Bevölkerung mit dem Krieg gegen die Ungeimpften. Die kurze Leine der Regierung um den Hals der Tagesschau-Redaktion würgt der Redaktion die journalistische Luft ab.

Wenn die zahnlose Redaktion über die Corona-Masken berichtet, muss man in andere Medien schauen, um diese Information zu erfahren: „Viele Corona-Masken sind ungesund und geben bei längerem Tragen Silberchlorid und Mikroplastik an Haut und Atemluft ab. Das Hamburger Umweltinstitut hat herausgefunden, dass Masken, die zu Corona-Zeiten getragen werden, viele Schadstoffe wie Mikroplastik abgeben.” Aber die Tagesschau macht mal gerade wieder SITZ! In dieser Haltung kann sie nur die Hand der Regierung lecken. Aber Scholz & Co. füttern die Damen und Herren der ARD gar nicht, das machen nur die Gebührenzahler.

Mit der Überschrift „Ukraine-Konflikt – Pentagon befürchtet russische Offensive” bellt die Tagesschau zum Krieg, denn genau so funktioniert Vor-Kriegspropaganda. Dabei stützt sich die Redaktion auf eine Meldung der „Washington Post”. Die Washington Post gehört zum Herrschaftsgeflecht in den USA und sie stützt sich „auf einen US-Geheimdienstbericht, der ihr vorliegt.” Da hat die ARD mal wieder brav „Männchen” gemacht. Ob die Mitglieder der Redaktion jetzt alle eine Wurst kriegen?

Zuschauer machen mit: Auch diese Ausgabe der MACHT-UM-ACHT stützt sich auf eine Vielzahl von Zuschauer-Zuschriften, die an diese Adresse gesandt wurden: [email protected] Dafür bedankt sich die Redaktion ganz herzlich.

Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der Dauermanipulation der Tagesschau. Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, schrieb er das Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine herausragende Lektüre über die tägliche Nachrichtensendung der ARD. Bei apolut nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle zwei Wochen unter die Lupe.

