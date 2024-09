Dr. Gerd Reuther: Die Pandemiedrohung – Vier Argumente, warum es keine natürlichen Pandemien gibt

Droht eine Pandemie oder ist eine Pandemie eine Drohung? Solange die WHO mit fast absoluter Macht und Definitionshoheit beim Seuchenschutz ausgestattet ist, schwebt unsere Freiheit immer noch in höchster Gefahr. Aktuell werden 30 mögliche Bösewichte genannt, die die Welt jederzeit erneut ins gefühlte Chaos stürzen könnten.

Univ.-Doz. (Wien) Dr. med. Gerd Reuther: Die Pandemiedrohung

„Droht eine Pandemie oder ist eine Pandemie eine Drohung? Die Internationalen Gesundheitsvorschriften und das Pandemie-Gesetz schweben wie ein Damoklesschwert über uns. Wenn der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation will, können morgen schon wieder Lockdown und Impfzwang ins Haus stehen. Die Liste „pandemietauglicher“ Krankheitserreger wird immer länger. Die Diagnosen und vermeintlichen Erreger immer obskurer.“

So der langjährige Facharzt für Radiologie und Medizinhistoriker Dr. Gerd Reuther angesichts dem gegenwärtigen anwachsenden Totalitarismus der WHO. Gemeinsam mit der Historikerin Dr. Renate Reuther hat er zuletzt mehrere Bücher veröffentlicht, darunter „Hauptsache Panik – Ein neuer Blick auf Pandemien in Europa“. In dieser Sendung veröffentlicht Kla.TV einen gekürzten Artikel von Dr. Gerd Reuther zum Thema „Die Pandemiedrohung“. Den vollständigen Artikel finden Sie als Internetlink unterhalb der Sendung...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV