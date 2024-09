VW-Beben: Habeck verhöhnt die Mitarbeiter

Es wird am Ende jeden Einzelnen von uns treffen! Der Motor der Deutschen Wirtschaft, unsere Automobilindustrie, droht mit dem VW-Fiasko einen massiven bleibenden Schaden zu erleiden. Doch die schockierenden Äußerungen von Wirtschaftsminister Habeck bringen nicht nur die VW-Mitarbeiter zum Kopfschütteln. Was gesagt wurde, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist und warum das am Ende die gesamte Gesellschaft empfindlich treffen wird, erfahren Sie heute vom wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Steffen Kotré und TV-Chef Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV