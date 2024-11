Industrie-Kollaps: 600.000 Arbeitsplätze weg!

Nun erreicht die Deutschen das Elend, für welche sie sich selbst entschieden haben. Am "grünen Wirtschaftswunder" scheitern in diesen Tagen hunderttausende Existenzen, doch die Verantwortlichen sitzen im Trockenen. Der einst so stolze Motor der deutschen Industrie ist am Ende. Doch nicht nur die Grünen tragen dafür die Verantwortung.

Quelle: COMPACT-TV