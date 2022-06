Interview mit Ernst Wolff (Teil 2) – Was können wir gegen den Krieg gegen die Menschheit tun?

Heute möchten wir, das Team von Kai Stuht, Ihnen, im zweiten Interviewteil, einen sehr ungewöhnlichen, nachdenklichen und auch spirituellen Ernst Wolff präsentieren. Wir möchten uns mit Ernst Wolff auf die Suche nach Lösungen, in diesem Krieg gegen die Menschheit und die Menschlichkeit, begeben.

Ich verspreche Ihnen überraschende Ergebnisse und eine durch Ernst Wolff ausgelöste tragende Kraft der Hoffnung.



Herzlichen Dank an alle Menschen, die unsere Projekte so großzügig unterstützen. Mir ist bewusst, dass es ein Privileg ist, diese Arbeit in diesen schweren Zeiten machen zu dürfen.

Hier der Link zu Teil 1: https://apolut.net/interview-mit-ernst-wolff-teil-1-der-weltkrieg-gegen-die-menschheit/

Quelle: apolut / Kai Stuht