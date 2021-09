Das RT DE-Wahlquiz. Wer steht für was?

Verschiedene Slogans prasseln seit Wochen von Wahlplakaten oder Social-Media-Kampagnen auf die Wähler ein. RT DE war in Berlin unterwegs und wollte wissen, wie gut die Bürger die Wahlprogramme der Parteien kennen.

Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Verschiedene Slogans prasseln seit Wochen von Wahlplakaten oder Social-Media-Kampagnen auf die Wähler ein. RT DE-Reporter Stefan Pollak hat sich die Wahlprogramme einiger Parteien angeschaut und ist in Berlin auf den Straßen unterwegs, um dort herauszufinden, was die Bürger selber darüber wissen.





